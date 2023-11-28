Размещение заложников ХАМАС на передовой затрудняет работу Красного Креста
Об этом в беседе с РБК сообщил директор регионального управления оперативной деятельности МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони.
По его словам, заложников удерживают не в безопасном месте, а на поле боя, что очень нетипично.
Карбони подчеркнул, что размещение заложников на передовой значительно затрудняет работу организации, так как становится сложно с безопасностью.
Ранее в Израиль прибыла группа из 11 заложников, которых освободило ХАМАС в рамках перемирия в секторе Газа. Их осматривают медицинские работники.