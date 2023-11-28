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В Израиль прибыла группа из 11 заложников, освобождённых ХАМАС

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В Израиль прибыла группа из 11 заложников, которых освободило ХАМАС в рамках перемирия в секторе Газа. Их осматривают медицинские работники.

После осмотра израильские силовики будут сопровождать освобождённых до тех пор, пока они не воссоединятся со своими семьями.

«ЦАХАЛ вместе со всеми израильскими службами безопасности будет продолжать действовать до тех пор, пока все заложники не будут возвращены домой», — заявляет армия Израиля.

Как стало известно ранее, Израиль получил от Красного Креста уведомление о том, что освобождённая из сектора Газа группа заложников из 11 человек направляется в сторону израильской территории.

Среди заложников шесть граждан Аргентины, трое французов и два немца.

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