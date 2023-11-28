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«Катимерини»: утонувшее у берегов Греции судно могло направляться на Украину

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Грузовое судно Raptor под флагом Коморских островов, которое затонуло возле острова Лесбос, могло идти на Украину с подозрительным грузом.

Об этом пишет издание «Катимерини» со ссылкой на показания моряка, которого удалось спасти.

Как говорится в материале, судно было в «чёрном списке» международных контрольных органов Paris MOU & Black Sea MOU, поскольку два года назад оказалось, что документы на членов экипажа не были действительными и в книге учёта нефти были незаконные записи.

По словам моряка, судно шло на Украину, а Стамбул был пунктом заправки.

26 ноября в районе греческого острова Лесбос затонуло перевозившее соль грузовое судно, на борту которого находились 14 человек.

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