«Катимерини»: утонувшее у берегов Греции судно могло направляться на Украину

Грузовое судно Raptor под флагом Коморских островов, которое затонуло возле острова Лесбос, могло идти на Украину с подозрительным грузом.

Об этом пишет издание «Катимерини» со ссылкой на показания моряка, которого удалось спасти.

Как говорится в материале, судно было в «чёрном списке» международных контрольных органов Paris MOU & Black Sea MOU, поскольку два года назад оказалось, что документы на членов экипажа не были действительными и в книге учёта нефти были незаконные записи.

По словам моряка, судно шло на Украину, а Стамбул был пунктом заправки.

26 ноября в районе греческого острова Лесбос затонуло перевозившее соль грузовое судно, на борту которого находились 14 человек.