AMNA: у острова Лесбос затонуло грузовое судно с экипажем из 14 человек

В районе греческого острова Лесбос затонуло перевозившее соль грузовое судно, на борту которого находились 14 человек.

Об этом информирует агентство AMNA.

«С утра портовым корпусом греческой береговой охраны проводится крупная операция по поиску пропавших без вести моряков у острова Лесбос после затопления грузового судна RAPTOR под флагом Коморских Островов с экипажем из 14 человек», — говорится в публикации.

Позже одного из моряков обнаружили живым и доставили в больницу.

По данным агентства, на борту судна находились один гражданин Индии, двое граждан Сирии и 11 граждан Египта.

Ранее стало известно, что моряки двух сухогрузов, севших на мель у побережья Турции в районе провинции Зонгулдак, спасены.