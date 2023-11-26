AMNA: у острова Лесбос затонуло грузовое судно с экипажем из 14 человек
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- © IMAGO/Panagiotis Balaskas / Euro
Об этом информирует агентство AMNA.
«С утра портовым корпусом греческой береговой охраны проводится крупная операция по поиску пропавших без вести моряков у острова Лесбос после затопления грузового судна RAPTOR под флагом Коморских Островов с экипажем из 14 человек», — говорится в публикации.
Позже одного из моряков обнаружили живым и доставили в больницу.
По данным агентства, на борту судна находились один гражданин Индии, двое граждан Сирии и 11 граждан Египта.
Ранее стало известно, что моряки двух сухогрузов, севших на мель у побережья Турции в районе провинции Зонгулдак, спасены.