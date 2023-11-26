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AMNA: у острова Лесбос затонуло грузовое судно с экипажем из 14 человек

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В районе греческого острова Лесбос затонуло перевозившее соль грузовое судно, на борту которого находились 14 человек.
AMNA: у острова Лесбос затонуло грузовое судно с экипажем из 14 человек
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Panagiotis Balaskas / Euro

Об этом информирует агентство AMNA.

«С утра портовым корпусом греческой береговой охраны проводится крупная операция по поиску пропавших без вести моряков у острова Лесбос после затопления грузового судна RAPTOR под флагом Коморских Островов с экипажем из 14 человек», — говорится в публикации.

Позже одного из моряков обнаружили живым и доставили в больницу.

По данным агентства, на борту судна находились один гражданин Индии, двое граждан Сирии и 11 граждан Египта.

Ранее стало известно, что моряки двух сухогрузов, севших на мель у побережья Турции в районе провинции Зонгулдак, спасены.

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