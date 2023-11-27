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Пентагон в закрытом режиме обсудит военную стратегию по России 5—6 декабря

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Члены Совета по оборонной политике Пентагона 5 и 6 декабря проведут закрытые совещания, где обсудят стратегию США в отношении России.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в официальном журнале американского правительства.

Указывается, что разговоры будут посвящены сбору, анализу и оценке секретной информации, итогом которых должна стать разработка рекомендаций Пентагону по стратегическому планированию и воплощению нынешней стратегии на глобальном и региональном уровнях.

В рамках встречи пройдут секретные брифинги по вопросам «угрозы, которую будет представлять Россия до 2050 года». Кроме того, будут обсуждаться данные о действиях Москвы, полученные во время спецоперации.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США должны поддерживать диалог с министром обороны России Сергеем Шойгу.

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