Пентагон в закрытом режиме обсудит военную стратегию по России 5—6 декабря
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в официальном журнале американского правительства.
Указывается, что разговоры будут посвящены сбору, анализу и оценке секретной информации, итогом которых должна стать разработка рекомендаций Пентагону по стратегическому планированию и воплощению нынешней стратегии на глобальном и региональном уровнях.
В рамках встречи пройдут секретные брифинги по вопросам «угрозы, которую будет представлять Россия до 2050 года». Кроме того, будут обсуждаться данные о действиях Москвы, полученные во время спецоперации.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США должны поддерживать диалог с министром обороны России Сергеем Шойгу.