Глава Пентагона заявил о необходимости прямых контактов с Шойгу

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США необходимо поддерживать прямой диалог с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Он отметил, что у Вашингтона должна быть возможность обсуждать вопросы и с партнёрами, и с противниками, передаёт ТАСС.

Остин добавил, что у него была возможность переговорить по телефону с Шойгу даже после начала спецоперации России на Украине.

«И я считаю, что это важнейшая возможность, которую нам необходимо поддерживать для того, чтобы в дальнейшем справляться с кризисом», — считает глава американского ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что от США поступают сигналы о готовности вести с Москвой диалог за кулисами на мероприятиях АТЭС.