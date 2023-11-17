RT в Telegram
Подпишись

Глава Пентагона заявил о необходимости прямых контактов с Шойгу

Короткая ссылка
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США необходимо поддерживать прямой диалог с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Он отметил, что у Вашингтона должна быть возможность обсуждать вопросы и с партнёрами, и с противниками, передаёт ТАСС.

Остин добавил, что у него была возможность переговорить по телефону с Шойгу даже после начала спецоперации России на Украине.

«И я считаю, что это важнейшая возможность, которую нам необходимо поддерживать для того, чтобы в дальнейшем справляться с кризисом», — считает глава американского ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что от США поступают сигналы о готовности вести с Москвой диалог за кулисами на мероприятиях АТЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить