Французская ведущая в эфире LCI заявила, что Киеву «не видать» военных успехов
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По словам журналистки, приход крайне правых политиков к власти в Словакии и Нидерландах усилил позиции противников членства Украины в блоке.
«По меньшей мере сдержанно» к вступлению Киева в Евросоюз относится и венгерский премьер-министр Виктор Орбан, отметила она.
«Мы отчётливо видим, что пейзаж становится более мрачным», — констатировала Шабо, слова которой приводит ИноТВ.
Премьер-министр Венгрии ранее высказал мнение, что Украине ещё очень далеко до вступления в Европейский союз.