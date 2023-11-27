RT в Telegram
Подпишись

Французская ведущая в эфире LCI заявила, что Киеву «не видать» военных успехов

Короткая ссылка
Украине не видать членства в Евросоюзе, как и военных успехов на фронте, заявила в эфире LCI известная французская телеведущая Арлетт Шабо.
Французская ведущая в эфире LCI заявила, что Киеву «не видать» военных успехов
  • Gettyimages.ru
  • © Eric Fougere

По словам журналистки, приход крайне правых политиков к власти в Словакии и Нидерландах усилил позиции противников членства Украины в блоке.

«По меньшей мере сдержанно» к вступлению Киева в Евросоюз относится и венгерский премьер-министр Виктор Орбан, отметила она.

«Мы отчётливо видим, что пейзаж становится более мрачным», — констатировала Шабо, слова которой приводит ИноТВ.

Премьер-министр Венгрии ранее высказал мнение, что Украине ещё очень далеко до вступления в Европейский союз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить