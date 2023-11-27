Французская ведущая в эфире LCI заявила, что Киеву «не видать» военных успехов

Украине не видать членства в Евросоюзе, как и военных успехов на фронте, заявила в эфире LCI известная французская телеведущая Арлетт Шабо.

По словам журналистки, приход крайне правых политиков к власти в Словакии и Нидерландах усилил позиции противников членства Украины в блоке.

«По меньшей мере сдержанно» к вступлению Киева в Евросоюз относится и венгерский премьер-министр Виктор Орбан, отметила она.

«Мы отчётливо видим, что пейзаж становится более мрачным», — констатировала Шабо, слова которой приводит ИноТВ.

Премьер-министр Венгрии ранее высказал мнение, что Украине ещё очень далеко до вступления в Европейский союз.