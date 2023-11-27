Министр обороны: после паузы Израиль будет вести бои по всему сектору Газа
- AFP
Такое заявление он сделал на встрече с бойцами бригады «Гивати».
«Сейчас у вас есть несколько дней, но мы вернёмся в бой и будем действовать с прежней мощью и даже более мощно», — сказал министр, слова которого приводит The Times of Israel.
Израиль будет сражаться по всей территории анклава, подчеркнул он.
27 ноября в Министерстве иностранных дел Катара подтвердили, что перемирие между израильскими войсками и силами ХАМАС в секторе Газа продлено ещё на два дня.