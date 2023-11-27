RT в Telegram
Подпишись

Министр обороны: после паузы Израиль будет вести бои по всему сектору Газа

Короткая ссылка
Войска Израиля после окончания гуманитарной паузы в секторе Газа возобновят бои с большей интенсивностью и будут действовать на всей территории анклава, предупредил израильский министр обороны Йоав Галант.
Министр обороны: после паузы Израиль будет вести бои по всему сектору Газа
  • AFP

Такое заявление он сделал на встрече с бойцами бригады «Гивати».

«Сейчас у вас есть несколько дней, но мы вернёмся в бой и будем действовать с прежней мощью и даже более мощно», — сказал министр, слова которого приводит The Times of Israel.

Израиль будет сражаться по всей территории анклава, подчеркнул он.

27 ноября в Министерстве иностранных дел Катара подтвердили, что перемирие между израильскими войсками и силами ХАМАС в секторе Газа продлено ещё на два дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить