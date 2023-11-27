Рябков: Россия работает над освобождением всех удерживаемых ХАМАС россиян

Россия работает над освобождением всех удерживаемых палестинским движением ХАМАС россиян.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения».

«Над этим работаем, почин сделан... Мы надеемся на то, что в целом ситуация с освобождением и заложников, и эвакуация российских граждан, которые в последнее время в значительных, но недостаточных количествах всё-таки имеют возможность покинуть эту территорию, приехать в Россию, что эта работа будет давать новые результаты», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия позитивно оценила жест доброй воли ХАМАС по освобождению заложника с российским паспортом.