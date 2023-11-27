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Рябков: Россия работает над освобождением всех удерживаемых ХАМАС россиян

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Россия работает над освобождением всех удерживаемых палестинским движением ХАМАС россиян.
Рябков: Россия работает над освобождением всех удерживаемых ХАМАС россиян
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения».

«Над этим работаем, почин сделан... Мы надеемся на то, что в целом ситуация с освобождением и заложников, и эвакуация российских граждан, которые в последнее время в значительных, но недостаточных количествах всё-таки имеют возможность покинуть эту территорию, приехать в Россию, что эта работа будет давать новые результаты», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия позитивно оценила жест доброй воли ХАМАС по освобождению заложника с российским паспортом.

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