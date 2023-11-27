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Япония и Вьетнам намерены укреплять отношения в условиях растущего влияния КНР

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Япония и Вьетнам договорились расширять сотрудничество в области безопасности и экономики в свете растущего влияния Китая в регионе. Соглашение было достигнуто в ходе встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента Вьетнама Во Ван Тхыонга в Токио.
Япония и Вьетнам намерены укреплять отношения в условиях растущего влияния КНР
  • AP

Как сообщает Associated Press, Токио и Ханой намерены сотрудничать в области безопасности, работать над передачей оборонного оборудования и технологий, а также обсуждать новую программу Японии, направленную на военную помощь развивающимся странам региона.

Япония и Вьетнам рассчитывают, что двусторонние отношения станут «всеобъемлющим стратегическим партнёрством», благодаря которому их сотрудничество выйдет на новый уровень.

Ранее главы МИД Японии и Южной Кореи Ёко Камикава и Пак Чин осудили запуск спутника КНДР 21 ноября.

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