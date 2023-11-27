Япония и Вьетнам намерены укреплять отношения в условиях растущего влияния КНР
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Как сообщает Associated Press, Токио и Ханой намерены сотрудничать в области безопасности, работать над передачей оборонного оборудования и технологий, а также обсуждать новую программу Японии, направленную на военную помощь развивающимся странам региона.
Япония и Вьетнам рассчитывают, что двусторонние отношения станут «всеобъемлющим стратегическим партнёрством», благодаря которому их сотрудничество выйдет на новый уровень.
Ранее главы МИД Японии и Южной Кореи Ёко Камикава и Пак Чин осудили запуск спутника КНДР 21 ноября.