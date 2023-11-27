Премьер Швеции Кристерссон заявил о поддержке мер Финляндии на границе с Россией
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Выступая на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо, Кристерссон заявил, что речь идёт не только о защите финской границы, но и о защите внешней границы Евросоюза.
Кристерссон также добавил, что Швеция окажет Финляндии помощь в случае, если Хельсинки попросит о ней, на восточной границе, передаёт РИА Новости.
Ранее премьер-министр Финляндии заявил, что Хельсинки готовит новые ограничения на границе с Россией.