RT в Telegram
Подпишись

Премьер Швеции Кристерссон заявил о поддержке мер Финляндии на границе с Россией

Короткая ссылка
Стокгольм решительно поддерживает меры Финляндии касательно закрытия КПП на границе с Россией. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Премьер Швеции Кристерссон заявил о поддержке мер Финляндии на границе с Россией
  • Gettyimages.ru

Выступая на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо, Кристерссон заявил, что речь идёт не только о защите финской границы, но и о защите внешней границы Евросоюза.

Кристерссон также добавил, что Швеция окажет Финляндии помощь в случае, если Хельсинки попросит о ней, на восточной границе, передаёт РИА Новости.

Ранее премьер-министр Финляндии заявил, что Хельсинки готовит новые ограничения на границе с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить