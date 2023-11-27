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Премьер Орпо: Финляндия готовит новые ограничения на границе с Россией

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна занимается подготовкой новых ограничений на границе с Россией из-за неконтролируемого приезда граждан третьих стран.
Премьер Орпо: Финляндия готовит новые ограничения на границе с Россией
  • Gettyimages.ru

Во время пресс-конференции с главой кабмина Швеции Ульфом Кристерссоном он отметил, что на текущий момент на восточной границе сохраняется тревожная ситуация. По данным финской разведки, граждане третьих стран всё ещё предпринимают попытки въезда в Финляндию.

«Мы вынуждены думать и готовить следующие шаги», — цитирует его РИА Новости.

Орпо не уточнил, когда будут приняты решения по новым ограничениям.

Ранее Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия прекратит приём заявок на предоставление убежища от просителей, переходящих границу с Россией.

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