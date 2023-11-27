В Британии выявили первый случай заражения человека новым штаммом свиного гриппа

Первый случай заражения человека новым штаммом свиного гриппа выявили в Великобритании. Агентство безопасности здравоохранения (UKHSA) страны внимательно следит за ситуацией.

Как сообщает британский телеканал Sky News, информации относительно того, насколько заразным является новый штамм свиного гриппа, пока нет. Первый случай заболевания выявили в Северном Йоркшире. Известно, что пострадавший не работал со свиньями.

«Мы впервые обнаружили этот вирус у людей в Великобритании, хотя он очень похож на вирусы, которые обнаружены у свиней», — приводит телеканал слова директора по чрезвычайным ситуациям UKHSA Миры Чанд.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у властей Китая данные о вспышках неизвестной пневмонии среди детей.