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В Британии выявили первый случай заражения человека новым штаммом свиного гриппа

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Первый случай заражения человека новым штаммом свиного гриппа выявили в Великобритании. Агентство безопасности здравоохранения (UKHSA) страны внимательно следит за ситуацией.
В Британии выявили первый случай заражения человека новым штаммом свиного гриппа
  • Gettyimages.ru

Как сообщает британский телеканал Sky News, информации относительно того, насколько заразным является новый штамм свиного гриппа, пока нет. Первый случай заболевания выявили в Северном Йоркшире. Известно, что пострадавший не работал со свиньями.

«Мы впервые обнаружили этот вирус у людей в Великобритании, хотя он очень похож на вирусы, которые обнаружены у свиней», — приводит телеканал слова директора по чрезвычайным ситуациям UKHSA Миры Чанд.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у властей Китая данные о вспышках неизвестной пневмонии среди детей.

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