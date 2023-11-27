В Британии выявили первый случай заражения человека новым штаммом свиного гриппа
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Как сообщает британский телеканал Sky News, информации относительно того, насколько заразным является новый штамм свиного гриппа, пока нет. Первый случай заболевания выявили в Северном Йоркшире. Известно, что пострадавший не работал со свиньями.
«Мы впервые обнаружили этот вирус у людей в Великобритании, хотя он очень похож на вирусы, которые обнаружены у свиней», — приводит телеканал слова директора по чрезвычайным ситуациям UKHSA Миры Чанд.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у властей Китая данные о вспышках неизвестной пневмонии среди детей.