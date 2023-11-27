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В США опровергли сообщения Bild о давлении на Украину для переговоров с Россией

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Администрация США опровергает сообщения газеты Bild о давлении Соединённых Штатов и Германии на Украину для начала мирных переговоров с Россией.
В США опровергли сообщения Bild о давлении на Украину для переговоров с Россией
  • Gettyimages.ru

«Заметка в Bild была интригующей. Однако нет. Нет американской политики… Мы всегда говорили, что решать это предстоит Украине. Мы ничего по Украине без Украины не решаем», — сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на специальном телефонном брифинге для журналистов, его слова приводит ТАСС.

Военный обозреватель таблоида Bild Юлиан Рёпке со ссылкой на данные «из правительственных кругов» ранее утверждал, что США и Германия пытаются вынудить Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией.

По его словам, Берлин и Вашингтон намерены продолжать снабжать Киев вооружением только в тех объёмах, которые позволят ВСУ удерживать фронт, а не вести наступательные действия.

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