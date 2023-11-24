Bild: США и Германия пытаются вынудить Зеленского пойти на переговоры с Россией

США и Германия пытаются вынудить Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, сообщает немецкий таблоид Bild.

Военный обозреватель газеты Юлиан Рёпке со ссылкой на данные «из правительственных кругов» утверждает, что цель западных союзников Украины — поставить её в «стратегически выгодную переговорную позицию».

«Белый дом и канцелярия координируют этот вопрос», — сказали изданию источники.

Вместе с этим Германия и США намерены продолжать снабжать Киев вооружением только в тех объёмах, которые позволят ВСУ удерживать фронт, а не вести наступательные действия, пишет таблоид.

«Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы», — отметил один из источников инсайдеров в правительстве Германии.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что давить насчёт проведения переговоров по Украине надо не на Россию, а на тех, кто отказался от диалога.