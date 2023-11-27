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Повстанцы в Мали отпустили немецкого священника, похищенного в 2022 году

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Преподобный Ханс-Йоахим Лоре, похищенный повстанцами в Мали в ноябре 2022 года, вернулся в Германию. Его освободили спустя год заключения.
Повстанцы в Мали отпустили немецкого священника, похищенного в 2022 году
  • Gettyimages.ru

Об освобождении немецкого священника стало известно вечером 26 ноября. Эту информацию агентству Associated Press подтвердил член церкви и бывший коллега Лоре Моник Паре.

«Вчера, когда мы были на мессе, член семьи священника Ханса-Йоахима Лоре сказал нам, что у них есть хорошие новости о священнике», — отметил Паре.

Ранее стало известно о похищенном в Африке враче, которого спасли после семи лет, проведённых им в неволе.

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