Повстанцы в Мали отпустили немецкого священника, похищенного в 2022 году
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Об освобождении немецкого священника стало известно вечером 26 ноября. Эту информацию агентству Associated Press подтвердил член церкви и бывший коллега Лоре Моник Паре.
«Вчера, когда мы были на мессе, член семьи священника Ханса-Йоахима Лоре сказал нам, что у них есть хорошие новости о священнике», — отметил Паре.
Ранее стало известно о похищенном в Африке враче, которого спасли после семи лет, проведённых им в неволе.