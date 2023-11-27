Мэр Парижа обвинила Маска в «обострении напряжённости» с помощью X
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«Twitter в последние годы превратился в оружие массового поражения наших демократий», — утверждает Идальго.
Она обвинила администрацию X в «препятствовании дебатам и поиску истины».
Ранее Илон Маск назвал фальшивыми обвинения некоторых СМИ в том, что он антисемит.
Как писала The Times of Israel, президент Израиля Ицхак Герцог планирует обсудить необходимость принятия мер по борьбе с «растущим антисемитизмом в интернете» на встрече в Иерусалиме с американским миллиардером.