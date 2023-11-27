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Мэр Парижа обвинила Маска в «обострении напряжённости» с помощью X

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Мэр Парижа Анн Идальго уходит из соцсети X (бывшая Twitter). По её мнению, эта платформа является оружием для «разрушения демократии», а её владелец Илон Маск якобы сознательно идёт на обострение напряжённости в мире.
Мэр Парижа обвинила Маска в «обострении напряжённости» с помощью X
  • Gettyimages.ru

«Twitter в последние годы превратился в оружие массового поражения наших демократий», — утверждает Идальго.

Она обвинила администрацию X в «препятствовании дебатам и поиску истины».

Ранее Илон Маск назвал фальшивыми обвинения некоторых СМИ в том, что он антисемит.

Как писала The Times of Israel, президент Израиля Ицхак Герцог планирует обсудить необходимость принятия мер по борьбе с «растущим антисемитизмом в интернете» на встрече в Иерусалиме с американским миллиардером.

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