Богданов встретился с родственниками освобождённого из сектора Газа россиянина
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram МИД России.
«Благодарны за всю работу Российской Федерации. За то, что продолжаете её и помогаете вернуть всех других заложников. Видим результаты», — заявил брат освобождённого россиянина Игорь Кривой.
В свою очередь Богданов отметил, что российские дипломаты ведут диалог с палестинцами на тему того, чтобы вызволить всех россиян, при этом сделать это вне рамок непосредственной сделки ХАМАС с Израилем.
«Этот список передали ХАМАС. Они обещали его рассмотреть. Для них это тоже важный вопрос», — добавил он.
Ранее палестинское движение ХАМАС объявило об освобождении гражданина России. В российском МИД поприветствовали данный шаг.