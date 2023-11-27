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Богданов встретился с родственниками освобождённого из сектора Газа россиянина

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Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с родственниками россиянина Рони Кривого, освобождённого из сектора Газа.
Богданов встретился с родственниками освобождённого из сектора Газа россиянина
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram МИД России.

«Благодарны за всю работу Российской Федерации. За то, что продолжаете её и помогаете вернуть всех других заложников. Видим результаты», — заявил брат освобождённого россиянина Игорь Кривой.

В свою очередь Богданов отметил, что российские дипломаты ведут диалог с палестинцами на тему того, чтобы вызволить всех россиян, при этом сделать это вне рамок непосредственной сделки ХАМАС с Израилем.

«Этот список передали ХАМАС. Они обещали его рассмотреть. Для них это тоже важный вопрос», — добавил он.

Ранее палестинское движение ХАМАС объявило об освобождении гражданина России. В российском МИД поприветствовали данный шаг.

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