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Болгария пообещала открыть воздушное пространство для участия России в СМИД ОБСЕ

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Власти Болгарии пообещали открыть воздушное пространство, чтобы делегация России смогла принять участие в СМИД ОБСЕ в Северной Македонии. Об этом сообщил 27 ноября глава МИД России Сергей Лавров.
Болгария пообещала открыть воздушное пространство для участия России в СМИД ОБСЕ
  • AP

Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 стран-участниц ОБСЕ пройдёт с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье. По словам Лаврова, на встречу пригласили и Россию.

«Сейчас нас вроде бы Македония пригласила на СМИД ОБСЕ, и страна Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть своё воздушное пространство. Если это получится — мы там окажемся», — сказал Лавров на IX Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» в Москве.

Другой темой выступления главы МИД стали отношения России с западными странами. По словам Лаврова, Москва не станет закрывать дверь для трезвомыслящих игроков на Западе.

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