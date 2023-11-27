Болгария пообещала открыть воздушное пространство для участия России в СМИД ОБСЕ

Власти Болгарии пообещали открыть воздушное пространство, чтобы делегация России смогла принять участие в СМИД ОБСЕ в Северной Македонии. Об этом сообщил 27 ноября глава МИД России Сергей Лавров.

Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 стран-участниц ОБСЕ пройдёт с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье. По словам Лаврова, на встречу пригласили и Россию.

«Сейчас нас вроде бы Македония пригласила на СМИД ОБСЕ, и страна Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть своё воздушное пространство. Если это получится — мы там окажемся», — сказал Лавров на IX Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» в Москве.

Другой темой выступления главы МИД стали отношения России с западными странами. По словам Лаврова, Москва не станет закрывать дверь для трезвомыслящих игроков на Западе.