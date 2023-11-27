FT: на складах в ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао

Сотни тысяч тонн кофе и какао, хранящихся на складах в Евросоюзе, могут быть уничтожены из-за закона о защите лесов.

Об этом сообщило издание Financial Times.

«Сотни тысяч тонн какао и кофе, хранящихся на складах в ЕС, возможно, будут уничтожены», — пишет газета.

Уточняется, что закон ЕС о борьбе с вырубкой лесов начал действовать в июне 2023 года.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что на сегодняшний день Германия находится в тяжёлом государственном кризисе в связи с бюджетными проблемами.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что десять стран Евросоюза испытают экономический спад в 2023 году.