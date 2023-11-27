FT: на складах в ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао
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Об этом сообщило издание Financial Times.
«Сотни тысяч тонн какао и кофе, хранящихся на складах в ЕС, возможно, будут уничтожены», — пишет газета.
Уточняется, что закон ЕС о борьбе с вырубкой лесов начал действовать в июне 2023 года.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что на сегодняшний день Германия находится в тяжёлом государственном кризисе в связи с бюджетными проблемами.
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что десять стран Евросоюза испытают экономический спад в 2023 году.