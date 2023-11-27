Посол России: Израиль с пониманием относится к освобождению пленённых ХАМАС россиян

Власти Израиля с пониманием относятся к шагам Москвы, направленным на освобождение россиян из плена палестинского движения ХАМАС. Такое мнение высказал посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

В эфире телеканала «Россия-24» Викторов подчеркнул, что состоявшееся 26 ноября освобождение россиянина из плена ХАМАС было воспринято израильским обществом очень позитивно.

«Я уверен, что и руководство Израиля с пониманием относится к шагам руководства России, дипломатам по освобождению наших граждан», — цитирует его ТАСС.

Помимо этого, Викторов рассказал об отношении Москвы к временному перемирию между Израилем и ХАМАС. По словам дипломата, Россия приветствует шаги в этом направлении.