Посол России: Израиль с пониманием относится к освобождению пленённых ХАМАС россиян
- РИА Новости
В эфире телеканала «Россия-24» Викторов подчеркнул, что состоявшееся 26 ноября освобождение россиянина из плена ХАМАС было воспринято израильским обществом очень позитивно.
«Я уверен, что и руководство Израиля с пониманием относится к шагам руководства России, дипломатам по освобождению наших граждан», — цитирует его ТАСС.
Помимо этого, Викторов рассказал об отношении Москвы к временному перемирию между Израилем и ХАМАС. По словам дипломата, Россия приветствует шаги в этом направлении.