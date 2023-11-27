Россия приветствовала временное перемирие между Израилем и ХАМАС, заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается перемирия, мы его приветствуем. Это не то, что, конечно, нужно в этой обстановке: мы выступаем, естественно, за полное прекращение боевых действий», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС выступает за продление перемирия с Израилем после окончания четырёхдневного периода.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль положительно оценивает возможность продления паузы в секторе Газа для освобождения дополнительных десяти заложников в день.