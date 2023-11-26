В ХАМАС заявили о готовности продлить соглашение с Израилем о перемирии в Газе
- AFP
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Об этом говорится в заявлении организации.
«Исламское движение сопротивления ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания четырёхдневного периода, с серьёзностью стремясь увеличить число освобождённых задержанных, как указано в соглашении о гуманитарном перемирии», — говорится в заявлении.
Ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации пятерых высокопоставленных командиров движения ХАМАС до начала перемирия в секторе Газа.