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CNN: ХАМАС освободило первого американского заложника — четырёхлетнюю девочку

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Палестинское движение ХАМАС освободило первого американского гражданина в рамках сделки с Израилем о временном прекращении боевых действий, им стала четырёхлетняя девочка.

Об этом информирует CNN.

«Эбигейл Эдан, четырёхлетняя американо-израильская гражданка, захваченная ХАМАС 7 октября, находится у представителей Красного Креста», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, девочка стала первой американкой, которую движение ХАМАС освободило в рамках сделки с Израилем.

Ранее россиянин был освобождён из плена ХАМАС вне списка об обмене.

Также президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон работает над продлением срока действия договорённостей с ХАМАС.

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