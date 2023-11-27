CNN: ХАМАС освободило первого американского заложника — четырёхлетнюю девочку
Об этом информирует CNN.
«Эбигейл Эдан, четырёхлетняя американо-израильская гражданка, захваченная ХАМАС 7 октября, находится у представителей Красного Креста», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, девочка стала первой американкой, которую движение ХАМАС освободило в рамках сделки с Израилем.
Ранее россиянин был освобождён из плена ХАМАС вне списка об обмене.
Также президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон работает над продлением срока действия договорённостей с ХАМАС.