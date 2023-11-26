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Салливан не исключил выдвижения условий для оказания военной помощи Израилю

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не исключают возможности выдвижения требований для передачи военной помощи Израилю.
Салливан не исключил выдвижения условий для оказания военной помощи Израилю
  • AFP
  • © Ahikam SERI

Таким образом он прокомментировал слова американского президента Джо Байдена, который назвал соответствующую инициативу «дельной мыслью», передаёт ТАСС.

«Отвечая на вопрос, он признал эту идею. Но сразу после этого он сказал, что избранный им подход позволяет добиваться результатов», — ответил Салливан в эфире телекомпании CBS.

Он добавил, что на сегодняшний день подход США сводится к «дипломатии на высоком уровне».

Ранее в Госдепе заявили, что США не последуют призыву других стран прекратить поставки оружия Израилю.

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