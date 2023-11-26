В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Киеву
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Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
По его словам, мероприятие началось на площади Дам в центре города, несмотря на дождь. Шествие было согласовано с местными властями и прошло под присмотром сотрудников полиции.
Указывается, что демонстранты принесли с собой флаги с голубем, которые символизируют мир, и флаги России. Кроме того, у них были плакаты и баннеры с надписями «За мир с Россией» и «Нет оружию ради мира!».
Ранее сообщалось, что в Берлине прошло шествие за урегулирование в Газе и на Украине.