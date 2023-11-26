В Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых ХАМАС в заложниках
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Об этом сообщает посольство Израиля в России.
«Сегодня в Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых в заложниках террористами ХАМАС, начиная с событий 7 октября», — приводит сообщение РИА Новости.
В посольстве уточнили, что во время пребывания в Москве семьи проведут встречу с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым, послом Израиля в Москве Александром Бен-Цви, а также с лидерами еврейской общины и представителями российских СМИ.
Ранее врач-уролог из сектора Газа Ияд Салха сообщил, что эвакуации на КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом ожидают ещё порядка 500 россиян.