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Трамп: ХАМАС не освободило американцев из-за неуважения к США

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Экс-лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что отсутствие американцев среди заложников, которых освободило движение ХАМАС, говорит о неуважении к США.
Трамп: ХАМАС не освободило американцев из-за неуважения к США
  • AP
  • © Bryon Houlgrave

Об этом пишет РИА Новости.

«Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернуло людей из других стран, но пока не вернуло ни одного американского заложника?» — задался вопросом Трамп.

По его словам, это свидетельствует о неуважении к США и руководству страны.

Это «печальный и тёмный» период для Америки, добавил Трамп.

15 ноября президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону усилия по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС.

25 ноября Байден заявил, что не располагает информацией о том, когда из сектора Газа вернутся заложники с американским гражданством.

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