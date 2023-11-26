Трамп: ХАМАС не освободило американцев из-за неуважения к США
- AP
- © Bryon Houlgrave
Об этом пишет РИА Новости.
«Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернуло людей из других стран, но пока не вернуло ни одного американского заложника?» — задался вопросом Трамп.
По его словам, это свидетельствует о неуважении к США и руководству страны.
Это «печальный и тёмный» период для Америки, добавил Трамп.
15 ноября президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону усилия по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС.
25 ноября Байден заявил, что не располагает информацией о том, когда из сектора Газа вернутся заложники с американским гражданством.