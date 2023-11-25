Байден заявил, что не знает сроков возвращения американцев из сектора Газа
Как сообщает РИА Новости, в анклаве могут находиться две женщины и четырёхлетняя девочка, обладающие двойным гражданством.
«Мы не знаем, когда это случится, но ожидаем, что случится», — сказал Байден.
Он добавил, что американская администрация не обладает информацией о состоянии удерживаемых американских граждан.
По словам Байдена, Соединённые Штаты ожидают, что палестинское движение ХАМАС освободит в ближайшие дни ещё десятки заложников.
В аэропорту Домодедово ранее приземлился спецборт МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами.