Байден заявил, что не знает сроков возвращения американцев из сектора Газа

Президент США Джо Байден заявил, что не располагает информацией о том, когда из сектора Газа вернутся заложники с американским гражданством.

Как сообщает РИА Новости, в анклаве могут находиться две женщины и четырёхлетняя девочка, обладающие двойным гражданством.

«Мы не знаем, когда это случится, но ожидаем, что случится», — сказал Байден.

Он добавил, что американская администрация не обладает информацией о состоянии удерживаемых американских граждан.

По словам Байдена, Соединённые Штаты ожидают, что палестинское движение ХАМАС освободит в ближайшие дни ещё десятки заложников.

В аэропорту Домодедово ранее приземлился спецборт МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами.