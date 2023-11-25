RT в Telegram
Подпишись

В МЧС России сообщили об эвакуации более 100 россиян из сектора Газа

Короткая ссылка
В аэропорту Домодедово приземлился спецборт МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами, сообщили в ведомстве.

«Сегодня из Каира на Родину вернулись 105 граждан России и члены их семей, в том числе 55 детей, эвакуированных из сектора Газа», — говорится в заявлении.

Это уже восьмой спецрейс МЧС, который эвакуировал российских граждан и членов их семей из зоны палестино-израильского конфликта. С начала операции в Россию доставили более 760 человек, включая 360 детей.

Ранее сообщалось, что 103 эвакуированных из сектора Газа гражданина России прилетели в аэропорт Домодедово.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить