В Домодедово прибыл новый борт МЧС с россиянами, эвакуированными из сектора Газа
Очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян в составе 103 человек доставлена в Россию в аэропорт Домодедово.
Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС.
Отмечается, что всего в Россию были уже доставлены более 650 человек, из них свыше 300 детей.
Также в МЧС сообщили, что за сутки через КПП «Рафах» прошёл 101 россиянин.
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