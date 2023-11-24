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В Домодедово прибыл новый борт МЧС с россиянами, эвакуированными из сектора Газа

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Очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян в составе 103 человек доставлена в Россию в аэропорт Домодедово.

Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС.    

Отмечается, что всего в Россию были уже доставлены более 650 человек, из них свыше 300 детей.

Также в МЧС сообщили, что за сутки через КПП «Рафах» прошёл 101 россиянин.

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