Суть киевского режима заключается в дискриминационных заявлениях в адрес русских, проживающих на Украине.

Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Руслана Стефанчука о том, что права русских на Украине должны быть ущемлены.

«Только в режиме могут быть такие заявления», — сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Он также отметил, что в Киеве десять лет назад произошёл силовой переворот, что принесло Украине расцвет сначала ультранационалистических, а потом нацистских настроений.

Песков также заявлял, что давить насчёт проведения переговоров по Украине надо не на Россию, а на тех, кто отказался от диалога.