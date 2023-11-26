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Песков: суть киевского режима в дискриминационных заявлениях в адрес русских

Песков счёл слова Стефанчука об ущемлении прав русских сутью режима на Украине

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Суть киевского режима заключается в дискриминационных заявлениях в адрес русских, проживающих на Украине.
Песков: суть киевского режима в дискриминационных заявлениях в адрес русских
  • РИА Новости

Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Руслана Стефанчука о том, что права русских на Украине должны быть ущемлены.

«Только в режиме могут быть такие заявления», — сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Он также отметил, что в Киеве десять лет назад произошёл силовой переворот, что принесло Украине расцвет сначала ультранационалистических, а потом нацистских настроений.

Песков также заявлял, что давить насчёт проведения переговоров по Украине надо не на Россию, а на тех, кто отказался от диалога.

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