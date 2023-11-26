Песков: в Киеве десять лет назад произошёл силовой переворот

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей десятилетие майдана десятью годами достоинства.

Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам Пескова, ещё никогда в современной европейской истории силовой переворот не воспринимался как праздник.

«Тогда произошёл переворот, была свергнута легитимная власть. Причём она была свергнута, несмотря на подписанные гарантии тех же самых европейских государств», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Украине это принесло расцвет сначала ультранационалистических, а потом нацистских настроений.

21 ноября Песков, говоря о «майдане» на Украине, заявил, что это был силовой переворот, который спонсировался зарубежными странами.