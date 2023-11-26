Песков: в Киеве десять лет назад произошёл силовой переворот
- РИА Новости
Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
По словам Пескова, ещё никогда в современной европейской истории силовой переворот не воспринимался как праздник.
«Тогда произошёл переворот, была свергнута легитимная власть. Причём она была свергнута, несмотря на подписанные гарантии тех же самых европейских государств», — сказал он.
Песков подчеркнул, что Украине это принесло расцвет сначала ультранационалистических, а потом нацистских настроений.
21 ноября Песков, говоря о «майдане» на Украине, заявил, что это был силовой переворот, который спонсировался зарубежными странами.