Во Франции начались беспорядки после смерти подростка, задержаны 20 человек
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Об этом информирует радиостанция France Bleu.
По данным телеканала BFMTV, в ночь на 19 ноября в коммуне Креполь в результате нападения с ножом погиб подросток.
«Крайне правые активисты… по оценкам, от 50 до 100 человек… вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-сюр-Изер», — говорится в сообщении радиостанции.
Отмечается, что из 20 задержанных трое получили ранения.
Протестующие, как утверждается, требовали правосудия для погибшего подростка.
В октябре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что на всей территории Франции наличествуют проблемы с безопасностью.