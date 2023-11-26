Во Франции начались беспорядки после смерти подростка, задержаны 20 человек

На юге Франции в городе Роман-сюр-Изер начались беспорядки после смерти подростка в результате поножовщины во время праздника, к настоящему моменту сотрудники правоохранительных органов задержали 20 человек.

Об этом информирует радиостанция France Bleu.

По данным телеканала BFMTV, в ночь на 19 ноября в коммуне Креполь в результате нападения с ножом погиб подросток.

«Крайне правые активисты… по оценкам, от 50 до 100 человек… вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-сюр-Изер», — говорится в сообщении радиостанции.

Отмечается, что из 20 задержанных трое получили ранения.

Протестующие, как утверждается, требовали правосудия для погибшего подростка.

В октябре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что на всей территории Франции наличествуют проблемы с безопасностью.