RT в Telegram
Подпишись

Во Франции начались беспорядки после смерти подростка, задержаны 20 человек

Короткая ссылка
На юге Франции в городе Роман-сюр-Изер начались беспорядки после смерти подростка в результате поножовщины во время праздника, к настоящему моменту сотрудники правоохранительных органов задержали 20 человек.
Во Франции начались беспорядки после смерти подростка, задержаны 20 человек
  • Gettyimages.ru
  • © HJBC

Об этом информирует радиостанция France Bleu.

По данным телеканала BFMTV, в ночь на 19 ноября в коммуне Креполь в результате нападения с ножом погиб подросток.

«Крайне правые активисты… по оценкам, от 50 до 100 человек… вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-сюр-Изер», — говорится в сообщении радиостанции.

Отмечается, что из 20 задержанных трое получили ранения.

Протестующие, как утверждается, требовали правосудия для погибшего подростка.

В октябре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что на всей территории Франции наличествуют проблемы с безопасностью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить