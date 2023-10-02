Макрон заявил о проблемах с безопасностью на всей территории Франции
- AFP
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Об этом французский лидер сказал в интервью телеканалу France 3.
Макрон признал, что все регионы Франции в данный момент испытывают потребность в безопасности и наведении порядка.
«В последние годы мы значительно сокращали число полицейских, и сегодня у нас проблемы с безопасностью повсюду», — объяснил он.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что французская полиция в общей сложности задержала около 3,8 тыс. человек в ходе беспорядков в стране летом.