Макрон заявил о проблемах с безопасностью на всей территории Франции

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что на всей территории Франции наличествуют проблемы с безопасностью.

Об этом французский лидер сказал в интервью телеканалу France 3.

Макрон признал, что все регионы Франции в данный момент испытывают потребность в безопасности и наведении порядка.

«В последние годы мы значительно сокращали число полицейских, и сегодня у нас проблемы с безопасностью повсюду», — объяснил он.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что французская полиция в общей сложности задержала около 3,8 тыс. человек в ходе беспорядков в стране летом.