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ООН: в сектор Газа 25 ноября прибыло рекордное число грузовиков с гумпомощью

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Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что в субботу, 25 ноября, в сектор Газа прибыло рекордное количество грузовиков с гуманитарной помощью с начала палестино-израильского конфликта 7 октября.
ООН: в сектор Газа 25 ноября прибыло рекордное число грузовиков с гумпомощью
  • © AP Photo/Hatem Ali

Об этом говорится на сайте ООН.

Отмечается, что 25 ноября в северную часть сектора Газа доставили 61 грузовик с гумпомощью.

«Что является самым большим числом с 7 октября», — говорится в заявлении. 

Гуманитарная помощь состояла из продуктов питания, воды, предметов первой необходимости, а также 129 тыс. л топлива.

25 ноября спецборт МЧС России доставил ещё 15 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

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