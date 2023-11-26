ООН: в сектор Газа 25 ноября прибыло рекордное число грузовиков с гумпомощью
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Об этом говорится на сайте ООН.
Отмечается, что 25 ноября в северную часть сектора Газа доставили 61 грузовик с гумпомощью.
«Что является самым большим числом с 7 октября», — говорится в заявлении.
Гуманитарная помощь состояла из продуктов питания, воды, предметов первой необходимости, а также 129 тыс. л топлива.
25 ноября спецборт МЧС России доставил ещё 15 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа.