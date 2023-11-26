ООН: в сектор Газа 25 ноября прибыло рекордное число грузовиков с гумпомощью

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что в субботу, 25 ноября, в сектор Газа прибыло рекордное количество грузовиков с гуманитарной помощью с начала палестино-израильского конфликта 7 октября.

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Об этом говорится на сайте ООН. Отмечается, что 25 ноября в северную часть сектора Газа доставили 61 грузовик с гумпомощью. «Что является самым большим числом с 7 октября», — говорится в заявлении. Гуманитарная помощь состояла из продуктов питания, воды, предметов первой необходимости, а также 129 тыс. л топлива. 25 ноября спецборт МЧС России доставил ещё 15 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа.