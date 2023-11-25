Спецборт МЧС России доставил 15 тонн гуманитарной помощи для населения Газы

Спецборт МЧС России доставил ещё 15 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства. «Спецборт МЧС России доставил 15 т гуманитарной помощи для населения Газы», — говорится в сообщении. Отмечается, что груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, который направит гумпомощь в сектор Газа. Ранее директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко заявил, что ведомство доставило очередную партию гуманитарного груза в сектор Газа.