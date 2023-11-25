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Спецборт МЧС России доставил 15 тонн гуманитарной помощи для населения Газы

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Спецборт МЧС России доставил ещё 15 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа.
Спецборт МЧС России доставил 15 тонн гуманитарной помощи для населения Газы
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства. 

«Спецборт МЧС России доставил 15 т гуманитарной помощи для населения Газы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, который направит гумпомощь в сектор Газа.

Ранее директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко заявил, что ведомство доставило очередную партию гуманитарного груза в сектор Газа.

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