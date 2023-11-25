Спецборт МЧС России доставил 15 тонн гуманитарной помощи для населения Газы
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Спецборт МЧС России доставил 15 т гуманитарной помощи для населения Газы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, который направит гумпомощь в сектор Газа.
Ранее директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко заявил, что ведомство доставило очередную партию гуманитарного груза в сектор Газа.