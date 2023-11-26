Сенатор Пушков: Бербок забывает о несогласных с присоединением Украины к ЕС

Сенатор Алексей Пушков заявил, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок забывает, что не все члены Европейского союза согласны с присоединением Украины к объединению.

Об этом он написал в Telegram.

Ранее глава МИД Германии заявила, что членство Украины в ЕС отвечает геополитическим интересам объединения, а также только укрепит его.

«Создаётся впечатление, что Бербок забыла, что Германия в Евросоюзе не одна, и что он состоит из 27 государств, и далеко не все из них мечтают видеть Украину в ЕС», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что Украина в настоящий момент находится в плачевном состоянии, поэтому её членство в ЕС будет подрывать финансовое положение сообщества, а также способствовать его расколу.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.