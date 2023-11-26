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Посольство России осудило попытки США сравнить «голодомор» с СВО

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Посольство России в Вашингтоне раскритиковало американскую администрацию за стремление связать события «голодомора» со спецоперацией на Украине.

В дипмиссии подчеркнули, что нехватка продовольствия и масштабный неурожай того времени стали гуманитарной катастрофой для СССР и общей трагедией русских, украинцев, казахов и многих других этносов.

«Нелепым выглядит стремление администрации увязать события первой половины ХХ века с проведением специальной военной операции. Усматриваем в этом не более чем новую попытку демонизировать Россию», — заявили дипломаты.

В посольстве отметили, что также ничего общего с истиной не имеют обвинения в адрес России о готовности уничтожить украинское сельское хозяйство и подорвать продовольственную безопасность в мире в собственных интересах.

«Призываем американские официальные лица... прекратить попытки снова привлечь внимание к обанкротившемуся киевскому режиму. Тем более что реальная цель сегодняшних заявлений — выбить из налогоплательщиков очередные миллиарды, которые затем пойдут на строительство оборонных заводов, лишь раскручивая спираль конфликта», — заключили в дипмиссии.

Ранее президент США Джо Байден в заявлении в память о жертвах «голодомора» упомянул о спецоперации на Украине, отметив, что Россия стремится подорвать продовольственную безопасность.

В декабре 2022 года член палаты представителей США Марси Каптур в ходе выступления в конгрессе заявила, что советская власть в 1930-х годах якобы специально устроила голодомор на Украине. По мнению Каптур, сделано это было в том числе для того, чтобы установить «политический контроль» над Киевом. Со стенограммой речи политика ознакомился RT.

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