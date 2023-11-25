TN: команда Милея рассматривает возможность присоединения Аргентины к БРИКС
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«На данный момент международный блок команды, во главе с возможным будущим министром иностранных дел Дианой Мондино, анализирует возможность пойти по пути присоединения к БРИКС», — говорится в заявлении.
Отмечается, что команда Милея может выбрать вариант вхождения в объединение с «не очень активным участием».
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Милей, который намеревался ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту песо на американский доллар, начал постепенно отказываться от своих идей.