RT в Telegram
Подпишись

TN: команда Милея рассматривает возможность присоединения Аргентины к БРИКС

Короткая ссылка
Команда избранного президента Аргентины Хавьера Милея рассматривает возможность присоединения к БРИКС. Об этом говорится в сообщении телеканала TN со ссылкой на источники.
TN: команда Милея рассматривает возможность присоединения Аргентины к БРИКС
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«На данный момент международный блок команды, во главе с возможным будущим министром иностранных дел Дианой Мондино, анализирует возможность пойти по пути присоединения к БРИКС», — говорится в заявлении.

Отмечается, что команда Милея может выбрать вариант вхождения в объединение с «не очень активным участием».

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Милей, который намеревался ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту песо на американский доллар, начал постепенно отказываться от своих идей.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить