TN: команда Милея рассматривает возможность присоединения Аргентины к БРИКС

Команда избранного президента Аргентины Хавьера Милея рассматривает возможность присоединения к БРИКС. Об этом говорится в сообщении телеканала TN со ссылкой на источники.

«На данный момент международный блок команды, во главе с возможным будущим министром иностранных дел Дианой Мондино, анализирует возможность пойти по пути присоединения к БРИКС», — говорится в заявлении.

Отмечается, что команда Милея может выбрать вариант вхождения в объединение с «не очень активным участием».

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Милей, который намеревался ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту песо на американский доллар, начал постепенно отказываться от своих идей.