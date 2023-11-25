Власти Швейцарии направят Украине более €100 млн
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Также на мероприятии присутствовали президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передаёт ТАСС.
«Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование, это оказывает непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности», — добавил Берсе.
По его словам, выделение средств поможет повысить участие Швейцарии в решении проблем разминирования и обеспечения продуктами, а также поспособствует экспорту зерновых с Украины.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом.