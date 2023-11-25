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КПП «Рафах» временно закрыт для граждан всех стран в связи с гуманитарной паузой

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КПП «Рафах» закрыт для граждан всех государств из-за перемирия между ХАМАС и Израилем в секторе Газа.
КПП «Рафах» временно закрыт для граждан всех стран в связи с гуманитарной паузой
  • AFP

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В связи с объявленной гуманитарной паузой проход через КПП «Рафах» временно закрыт для граждан всех стран», — цитирует её ТАСС.

Захарова добавила, что после окончания гуманитарной паузы выход граждан с целью эвакуации продолжится.

Ранее врач-уролог из сектора Газа Ияд Салха сообщил, что эвакуации на КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом ожидают ещё порядка 500 россиян.

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