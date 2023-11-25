КПП «Рафах» временно закрыт для граждан всех стран в связи с гуманитарной паузой
- AFP
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В связи с объявленной гуманитарной паузой проход через КПП «Рафах» временно закрыт для граждан всех стран», — цитирует её ТАСС.
Захарова добавила, что после окончания гуманитарной паузы выход граждан с целью эвакуации продолжится.
Ранее врач-уролог из сектора Газа Ияд Салха сообщил, что эвакуации на КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом ожидают ещё порядка 500 россиян.