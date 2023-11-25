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Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в Соединённых Штатах из-за Украины

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Бизнесмен Илон Маск прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса, заявившего о проблеме нехватки боеприпасов у Соединённых Штатов.
Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в Соединённых Штатах из-за Украины
  • AP
  • © Leon Neal

По словам Сакса, о дефиците боеприпасов в Соединённых Штатах впервые было написано год назад и до сих пор эта проблема не решена.

Деиндустриализация привела к снижению боеспособности США, считает он.

«Пугающе», — написал Маск в комментариях под постом.

24 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что потенциал западных стран по производству боеприпасов довольно ограничен.

Как писала газета The Wall Street Journal, украинские солдаты признали, что в ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов и живой силы, поэтому на фронт приходится отправлять экипажи бронетехники и операторов беспилотников.

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