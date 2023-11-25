Бизнесмен Дотком: в ЕС понимают, что стали инструментом США против БРИКС
- AP
- © Olivier Matthys
Об этом Дотком написал в соцсети X (бывшая Twitter).
«Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине — это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев», — говорится в сообщении.
Дотком добавил, что именно этим можно объяснить растущую популярность «пророссийских нарративов» среди жителей Евросоюза.
Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что антироссийские санкции сделали Европу беднее, в то время как саму Россию лишь усилили.