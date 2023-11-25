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Бизнесмен Дотком: в ЕС понимают, что стали инструментом США против БРИКС

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Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком высказал мнение, что жители Европейского союза начинают понимать, что они стали инструментом в руках США в борьбе против стран БРИКС.
Бизнесмен Дотком: в ЕС понимают, что стали инструментом США против БРИКС
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом Дотком написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине — это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев», — говорится в сообщении.

Дотком добавил, что именно этим можно объяснить растущую популярность «пророссийских нарративов» среди жителей Евросоюза.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что антироссийские санкции сделали Европу беднее, в то время как саму Россию лишь усилили.

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