Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком высказал мнение, что жители Европейского союза начинают понимать, что они стали инструментом в руках США в борьбе против стран БРИКС.

Об этом Дотком написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине — это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев», — говорится в сообщении.

Дотком добавил, что именно этим можно объяснить растущую популярность «пророссийских нарративов» среди жителей Евросоюза.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что антироссийские санкции сделали Европу беднее, в то время как саму Россию лишь усилили.