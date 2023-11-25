Израиль пропустил в сектор Газа восемь цистерн с топливом и бытовым газом
- © AP Photo
Об этом офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) написал в соцсети X (бывшая Twitter).
«Сегодня утром четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом были переправлены на юг сектора Газа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что цистерны направлены с территории Египта гуманитарным организациям ООН, находящимся в секторе Газа.
24 ноября гуманитарный конвой доставил в Газу помощь на 137 грузовиках, анклав получил 129 тыс. л топлива и четыре грузовика с газом.