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Израиль пропустил в сектор Газа восемь цистерн с топливом и бытовым газом

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Израиль пропустил в сектор Газа четыре цистерны с топливом и четыре с бытовым газом после сделки с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.
Израиль пропустил в сектор Газа восемь цистерн с топливом и бытовым газом
  • © AP Photo

Об этом офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Сегодня утром четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом были переправлены на юг сектора Газа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что цистерны направлены с территории Египта гуманитарным организациям ООН, находящимся в секторе Газа.

24 ноября гуманитарный конвой доставил в Газу помощь на 137 грузовиках, анклав получил 129 тыс. л топлива и четыре грузовика с газом.

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