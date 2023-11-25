Haaretz: освобождённые пленные ХАМАС находятся в хорошем состоянии
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Об этом информирует Haaretz со ссылкой на медиков.
«В больнице Петах-Тиква сообщили, что восемь освобождённых детей и женщин, находящихся на её попечении, находятся в хорошем состоянии», — передаёт РИА Новости.
Также отмечается, что пятеро освобождённых пленных, прибывших 24 ноября, находятся в стабильном состоянии.
Ранее в МИД Израиля заявили о начале специальной программы реабилитации иностранных пленных, освобождённых в рамках соглашения с ХАМАС.