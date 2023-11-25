Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» завершил визит в Таиланд

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России «Адмирал Пантелеев» закончил дружественный визит в Таиланд и покинул порт главной военно-морской базы таиландских ВМС Саттахип.

Об этом ТАСС рассказали в российском посольстве в Таиланде.

Отмечается, что Таиланд рассматривает возможность ответного визита во Владивосток.

22 ноября корабль «Адмирал Пантелеев» прибыл в Таиланд с визитом.