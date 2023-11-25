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Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» завершил визит в Таиланд

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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России «Адмирал Пантелеев» закончил дружественный визит в Таиланд и покинул порт главной военно-морской базы таиландских ВМС Саттахип.
Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» завершил визит в Таиланд
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом ТАСС рассказали в российском посольстве в Таиланде.

Отмечается, что Таиланд рассматривает возможность ответного визита во Владивосток.

22 ноября корабль «Адмирал Пантелеев» прибыл в Таиланд с визитом.

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