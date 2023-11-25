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NYT: соцсеть Х может потерять до $75 млн из-за высказываний Илона Маска о евреях

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Соцсеть Х, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, к концу года может потерять до $75 млн из-за ухода ряда рекламодателей с платформы на фоне высказываний миллиардера о евреях.

«Соцсеть Х может потерять до $75 млн на доходах от рекламы к концу года после того, как десятки крупных брендов приостановили сотрудничество с ней», — говорится в публикации The New York Times.

Как сообщает газета со ссылкой на внутренний документ компании, до 200 рекламодателей могут расторгнуть сотрудничество. В отделе продаж полагают, что если они не вернутся, потери Х к концу года могут достигнуть $75 млн.

Ранее Илон Маск назвал фальшивыми обвинения некоторых СМИ в том, что он антисемит.

Бизнесмен также пообещал передать доходы соцсети Х от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, больницам Израиля и палестинскому Красному Полумесяцу.

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