Мужчина из сектора Газа: много мирных погибло на дороге к «зелёному коридору»
- AFP
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«На улице [в секторе Газа] несколько дней лежали трупы. Никто не мог их забрать», — сообщил мужчина.
На юге сейчас всё переполнено людьми, и многие жители северной части предпочли остаться в своих домах в опасности и не идти куда-то на улицу без еды, воды и одежды, отметил он.
Представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи ранее заявил, что армия Израиля не допустит возвращения мирных жителей на север сектора Газа, так как регион остаётся военной зоной.