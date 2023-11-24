Мужчина из сектора Газа: много мирных погибло на дороге к «зелёному коридору»

Много мирных граждан погибло в секторе Газа на дороге к «зелёному коридору» во время эвакуации с севера на юг, рассказал RT отец девятилетней Марии, которая вместе с семьёй прибыла в Россию из анклава.

«На улице [в секторе Газа] несколько дней лежали трупы. Никто не мог их забрать», — сообщил мужчина.

На юге сейчас всё переполнено людьми, и многие жители северной части предпочли остаться в своих домах в опасности и не идти куда-то на улицу без еды, воды и одежды, отметил он.

Представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи ранее заявил, что армия Израиля не допустит возвращения мирных жителей на север сектора Газа, так как регион остаётся военной зоной.