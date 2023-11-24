Армия Израиля не допустит возвращения жителей на север сектора Газа

Армия Израиля не допустит возвращения мирных жителей на север сектора Газа, так как регион остаётся военной зоной. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.

«Израиль отправил чёткие послания. Мы не позволим направляться из южных регионов сектора Газа на север», — приводит РИА Новости его слова.

Адраи подчеркнул, что силы ЦАХАЛ находятся на согласованных рубежах.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что режим прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступил в силу в 08:00 мск.

Кроме того, телеканал Al Jazeera утверждает, что израильские военные на фоне объявленного перемирия в секторе Газа открыли огонь по людям, пытавшимся вернуться на север анклава.