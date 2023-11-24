Армия Израиля не допустит возвращения жителей на север сектора Газа
- AFP
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«Израиль отправил чёткие послания. Мы не позволим направляться из южных регионов сектора Газа на север», — приводит РИА Новости его слова.
Адраи подчеркнул, что силы ЦАХАЛ находятся на согласованных рубежах.
Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что режим прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступил в силу в 08:00 мск.
Кроме того, телеканал Al Jazeera утверждает, что израильские военные на фоне объявленного перемирия в секторе Газа открыли огонь по людям, пытавшимся вернуться на север анклава.